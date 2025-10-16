Trump e Putin pianificano un vertice a sorpresa a Budapest

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un incontro programmato con il presidente russo Vladimir Putin a Budapest, a seguito di quella che ha descritto come una telefonata produttiva.

Lo sviluppo arriva poco prima della visita di Zelensky alla Casa Bianca, dove si prevede di discutere di un ulteriore sostegno militare. L'approccio conciliante di Trump ha sollevato nuovamente preoccupazioni in Europa sul sostegno degli Stati Uniti a Kiev, in particolare per quanto riguarda le armi a lungo raggio.

Il Cremlino ha confermato i colloqui, mentre l'Ungheria ha accolto con favore il vertice nonostante le crescenti tensioni con l'Ucraina. Allo stesso tempo, entrambe le parti stanno preparando negoziati di livello inferiore la prossima settimana, mantenendo gli occhi internazionali sull'evoluzione del panorama diplomatico.

Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nel post qui sotto o al seguente link. Go!