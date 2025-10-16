Trump e Putin tengono colloqui in vista della visita di Zelensky a Washington

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato con il presidente russo Vladimir Putin appena un giorno prima della visita programmata del leader ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. La discussione, descritta da Trump come lunga, si è concentrata sui possibili passi verso la fine del conflitto in corso in Ucraina. Si prevede che Zelensky spingerà per ulteriori aiuti militari mentre entrambe le parti intensificano i loro attacchi alle infrastrutture critiche. Trump ha lasciato intendere che nuove armi degli Stati Uniti potrebbero essere prese in considerazione se Mosca si rifiutasse di negoziare. La Casa Bianca non ha ancora commentato l'esito della telefonata, ma le tensioni nella regione rimangono alte con l'avvicinarsi dell'inverno. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!