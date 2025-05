Trump e Starmer annunciano un accordo commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito, ma i dazi del 10% rimangono

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti e il Regno Unito . Il presidente Donald Trump e il primo ministro Keir Starmer hanno salutato giovedì un nuovo accordo commerciale, che amplia modestamente l'accesso all'agricoltura e riduce le tariffe sulle esportazioni di auto statunitensi verso il Regno Unito.

Nonostante i guadagni, rimane in vigore una tariffa del 10% sulle merci britanniche, un punto di delusione per alcuni settori. Questo accordo, sebbene visto come un passo avanti, è solo l'inizio di negoziati più ampi che si prevede si evolveranno nelle prossime settimane. Dai un'occhiata al loro incontro qui sotto.