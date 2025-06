Trump e Xi dovrebbero riprendere i colloqui sulle tensioni commerciali La disputa sulle esportazioni di minerali potrebbe spingere i leader a tornare al tavolo dei negoziati.

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti e Cina . Ora sappiamo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il cinese Xi Jinping dovrebbero parlare presto nel tentativo di allentare le rinnovate tensioni sul flusso di minerali critici, ha detto domenica Scott Bessent. Gli Stati Uniti hanno accusato la Cina di fare marcia indietro sulle precedenti concessioni commerciali, suscitando preoccupazione nei settori industriali globali. Sebbene non sia stata confermata una data esatta, i principali assistenti suggeriscono che una conversazione è imminente, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump appare sullo schermo di un computer, accanto a un ritratto di Xi Jinping, il leader e politico cinese, visualizzato in primo piano, Washington, Stati Uniti, 9 aprile 2025 // Shutterstock