Trump e Xi parlano di Taiwan e soia nel tentativo di stabilizzare le relazioni tra Stati Uniti e Cina

Il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping hanno tenuto mercoledì colloqui volti a stabilizzare le relazioni tra le due maggiori economie mondiali, con commercio e sicurezza che dominano l'agenda. Trump ha dichiarato che la conversazione è stata "molto positiva" e ha affermato che la Cina sta valutando un aumento significativo degli acquisti di soia coltivata negli Stati Uniti, una mossa che ha fatto salire drasticamente i prezzi dei futures.

Secondo Trump, Pechino potrebbe aumentare le importazioni di soia dagli Stati Uniti a circa 20 milioni di tonnellate metriche in questa stagione, rispetto a circa 12 milioni precedenti, offrendo un potenziale sollievo agli agricoltori americani in vista di una possibile visita di Trump a Pechino in aprile. Entrambi i leader hanno sottolineato pubblicamente l'importanza di mantenere legami bilaterali stabili, segnalando la volontà di de-escalare dopo mesi di relazioni tese.

Tuttavia, le tensioni riguardo a Taiwan persistono, con la Cina che avverte Washington riguardo alle recenti vendite statunitensi di armi all'isola, incluso un pacchetto record di 11,1 miliardi di dollari approvato a dicembre. Sebbene la chiamata suggerisse un rinnovato impegno diplomatico, profonde divisioni su sicurezza, politica commerciale e influenza regionale continuano a plasmare la relazione USA-Cina...