Trump esorta gli iraniani a "continuare a protestare" e a "prendere il controllo" delle istituzioni poiché "l'aiuto è in arrivo"

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicamente esortato gli iraniani a continuare a protestare e a prendere il controllo delle istituzioni statali, dichiarando che "l'aiuto è in arrivo" in un messaggio energico pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social.

Rivolgendosi ai "patrioti iraniani", Trump ha invitato i manifestanti a continuare a protestare e a documentare l'identità di coloro che sono responsabili della violenza contro i civili. Ha detto che tutti gli incontri con funzionari iraniani sono stati cancellati fino alla cessazione delle uccisioni dei manifestanti, avvertendo che i responsabili "pagheranno un prezzo alto."

Trump non ha chiarito cosa intendesse con l'aiuto in arrivo, lasciando il messaggio volutamente ambiguo. Il post si è concluso con lo slogan "MIGA", che riecheggiava la sua più ampia retorica di politica estera mentre le tensioni tra Washington e Teheran continuano ad aumentare.

Trump su Truth Social:

Patrioti iraniani, CONTINUATE A PROTESTARE - PRENDETE IL CONTROLLO DELLE VOSTRE ISTITUZIONI!! Risparmia i nomi degli assassini e degli abusatori. Pagheranno un prezzo alto. Ho cancellato tutti gli incontri con funzionari iraniani finché l'uccisione insensata dei manifestanti NON FINIRÀ. L'AIUTO È IN ARRIVO. MIGA!! IL PRESIDENTE DONALD J. TRUMP