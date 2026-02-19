Trump esorta Starmer a riconsiderare la cessione delle isole Chagos a Mauritius: "È un grande errore"

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito il primo ministro britannico Keir Starmer di non cedere le isole Chagos a Mauritius, definendo la mossa un "grande errore." In un post su Truth Social, Trump ha detto che la Gran Bretagna rischiava di perdere il controllo di territori strategicamente vitali, in particolare Diego Garcia, che ospita una base militare congiunta USA-Regno Unito.

I suoi commenti segnano un cambiamento di tono dopo aver precedentemente descritto l'accordo come il "migliore" accordo disponibile per Starmer, e arrivano appena un giorno dopo che il Dipartimento di Stato USA aveva espresso sostegno al piano. Secondo l'accordo, la Gran Bretagna avrebbe trasferito la sovranità dell'arcipelago mentre avrebbe affittato Diego Garcia per 99 anni per mantenere le operazioni militari.

La questione ha suscitato una reazione politica nel Regno Unito e ha rinnovato il dibattito sul futuro delle isole, così come sui diritti dei Chagossi sfollati. La Gran Bretagna sostiene che l'accordo sia l'unico modo per garantire il futuro a lungo termine della base militare, mentre i critici sostengono che rischia di minare interessi strategici e storici...