Trump firma un disegno di legge che ordina la pubblicazione dei fascicoli Epstein

Trump ha firmato una legge che ordina al Dipartimento di Giustizia di pubblicare i fascicoli relativi al defunto reato sessuale Jeffrey Epstein. Questo è avvenuto solo un giorno dopo che la legislazione è stata approvata dal Congresso con un sostegno quasi unanime.

Trump ha presentato la decisione come una spinta alla trasparenza, cercando anche di collegare i democratici di alto livello a Epstein. Il disegno di legge è avanzato rapidamente dopo mesi di tensioni politiche legate al suo tempismo, culminando in un cambiamento drammatico quando il presidente ha esortato i repubblicani a sostenerlo all'inizio di questa settimana.

Il Congresso ha approvato la misura con margini schiaccianti, dopo la recente pubblicazione di oltre 20.000 documenti provenienti dall'eredità di Epstein, inclusa corrispondenza che ha riacceso l'attenzione sui suoi passati legami nella politica statunitense. Il Dipartimento di Giustizia non ha confermato quanto materiale sarà reso pubblico né quando saranno pubblicati i primi documenti, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.