Trump firma un ordine esecutivo che anticipa la vendita di TikTok da 14 miliardi di dollari

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per procedere con la vendita delle attività di TikTok negli Stati Uniti. Il piano prevede la creazione di una nuova entità guidata dagli Stati Uniti con la partecipazione di investitori globali, mentre la cinese ByteDance dovrebbe mantenere solo un ruolo limitato. La Casa Bianca ha evidenziato il sostegno di figure aziendali di alto profilo e ha confermato che l'algoritmo della piattaforma sarà riqualificato sotto la supervisione degli Stati Uniti. Nonostante questo passo, rimane l'incertezza su quanta influenza manterrà ByteDance e su come la nuova struttura gestirà la tecnologia di base, lasciando l'impatto a lungo termine dell'accordo aperto al controllo. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!