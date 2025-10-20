Trump guarda a un nuovo modo per abbassare i prezzi: "Compra un po' di carne bovina dall'Argentina"

HQ

Solo pochi giorni fa, Trump ha incontrato Milei alla Casa Bianca. Ora, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che gli Stati Uniti potrebbero rivolgersi alla carne bovina argentina per aiutare a ridurre i costi per i consumatori americani. Parlando a bordo dell'Air Force One, ha inquadrato la mossa come una soluzione pratica in un contesto di prezzi della carne persistentemente elevati dovuti alla siccità e alla riduzione delle importazioni dai mercati vicini. Trump ha sottolineato che le importazioni strategiche potrebbero fornire sollievo alle famiglie e allo stesso tempo sostenere la fragile economia argentina, che ha ricevuto sostegno finanziario dagli Stati Uniti e dagli investitori privati. "Compreremmo un po' di carne bovina dall'Argentina", ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One. "Se lo facciamo, i prezzi della carne bovina scenderanno". Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nel video qui sotto o al seguente link. Go!