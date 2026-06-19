Trump ha annunciato che Apple e Intel stanno lavorando per progettare e costruire chip negli USA

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Il presidente USA Donald Trump ha annunciato su Truth Social che Apple e Intel collaboreranno per costruire chip negli USA. Il fatto è che i dirigenti di Intel non erano a conoscenza di questa rivelazione prematura, come riportato da Tweak Town.

Apple e Intel sono in trattative da mesi, ma lo stato di tali negoziati rimane incerto. Né Apple né Intel hanno commentato pubblicamente dopo l'annuncio. Quindi sembra che le aziende coinvolte non fossero pronte a confermare un accordo del genere. Apple continua a progettare il proprio silicio, e Intel agirebbe strettamente come produttore a contratto.

Ora aspettiamo solo che Apple e Intel diano una conferma ufficiale.