Trump impone una tariffa del 35% sulle importazioni dal Canada Gli Stati Uniti prevedono di aumentare le tariffe sulle importazioni canadesi, suggerendo al contempo misure globali più ampie.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un aumento significativo delle tariffe sulle merci canadesi, che entrerà in vigore il mese prossimo, e ha suggerito che tariffe generali più elevate potrebbero presto colpire altri partner commerciali. "Invece di lavorare con gli Stati Uniti, il Canada si è vendicato con le proprie tariffe. A partire dal 1° agosto 2025, addebiteremo al Canada una tariffa del 35% sui prodotti canadesi inviati negli Stati Uniti, separata da tutte le tariffe settoriali", ha postato Donald Trump su Truth Social. Mentre si prevede che alcuni beni nell'ambito dell'USMCA e alcuni prodotti energetici saranno esentati, la mossa aumenta le tensioni commerciali con uno dei suoi più stretti alleati. Il Canada ha promesso di difendere i suoi lavoratori e le sue imprese e i negoziati sono ancora in corso. Il primo ministro canadese Mark Carney (a sinistra) saluta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il vertice del Gruppo dei Sette (G7) al Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge di Kananaskis, Alberta, Canada, il 16 giugno 2025 // Shutterstock