Trump insulta un giornalista: questa volta, dopo che lei ha chiesto "quale parte del corpo" stava esaminando la sua ultima risonanza magnetica

HQ

Il presidente Donald Trump ha lanciato un altro attacco verbale a una giornalista domenica sera mentre rispondeva a domande a bordo dell'Air Force One riguardo al suo recente esame di risonanza magnetica.

Quando gli è stato chiesto su quale parte del suo corpo si concentrasse la scansione, Trump ha respinto la domanda, dicendo: "Non era il cervello perché ho fatto un test cognitivo e l'ho superato con un voto brillante", aggiungendo che il giornalista sarebbe stato "incapace di fare" lo stesso.

Richieste affinché Trump rilasci i risultati della sua risonanza magnetica

Lo scambio è avvenuto dopo che il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha rinnovato le richieste affinché Trump rilasci i risultati della sua risonanza magnetica, citando preoccupazioni sulla salute mentale e fisica del presidente. Trump ha affermato che la sua risonanza magnetica era "perfetta" e ha suggerito che potrebbe rilasciarla, continuando però il suo lungo schema di attacchi personali alle giornaliste.

Nelle ultime settimane, Trump ha preso di mira giornalisti di CBS, The New York Times e Bloomberg con insulti che vanno da "persona stupida" a "brutto, dentro e fuori", fino a "silenzioso, maialino", spingendo funzionari della Casa Bianca a difendere le sue dichiarazioni come risposte a domande "inappropriate". La Casa Bianca non ha ancora fornito una tempistica per la pubblicazione dei risultati della risonanza magnetica di Trump.