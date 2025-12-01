Trump insulta un giornalista: questa volta, dopo che lei ha chiesto "quale parte del corpo" stava esaminando la sua ultima risonanza magnetica
La Casa Bianca non ha ancora fornito una tempistica per la pubblicazione dei risultati della risonanza magnetica di Trump.
Il presidente Donald Trump ha lanciato un altro attacco verbale a una giornalista domenica sera mentre rispondeva a domande a bordo dell'Air Force One riguardo al suo recente esame di risonanza magnetica.
Quando gli è stato chiesto su quale parte del suo corpo si concentrasse la scansione, Trump ha respinto la domanda, dicendo: "Non era il cervello perché ho fatto un test cognitivo e l'ho superato con un voto brillante", aggiungendo che il giornalista sarebbe stato "incapace di fare" lo stesso.
Richieste affinché Trump rilasci i risultati della sua risonanza magnetica
Lo scambio è avvenuto dopo che il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha rinnovato le richieste affinché Trump rilasci i risultati della sua risonanza magnetica, citando preoccupazioni sulla salute mentale e fisica del presidente. Trump ha affermato che la sua risonanza magnetica era "perfetta" e ha suggerito che potrebbe rilasciarla, continuando però il suo lungo schema di attacchi personali alle giornaliste.
Nelle ultime settimane, Trump ha preso di mira giornalisti di CBS, The New York Times e Bloomberg con insulti che vanno da "persona stupida" a "brutto, dentro e fuori", fino a "silenzioso, maialino", spingendo funzionari della Casa Bianca a difendere le sue dichiarazioni come risposte a domande "inappropriate". La Casa Bianca non ha ancora fornito una tempistica per la pubblicazione dei risultati della risonanza magnetica di Trump.