Trump intensifica la disputa commerciale con l'aumento dei dazi sul rame Le nuove misure sulle importazioni di rame suscitano preoccupazioni a livello globale, mentre ulteriori prelievi incombono sulle industrie tecnologiche e farmaceutiche.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato martedì un significativo aumento dei dazi del 50% sulle importazioni di rame, con nuovi dazi sui semiconduttori e sui prodotti farmaceutici. "È giunto il momento che gli Stati Uniti d'America inizino a raccogliere denaro dai paesi che ci stanno derubando... e ridendo alle nostre spalle di quanto siamo stati stupidi", ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo aver posticipato la scadenza di mercoledì al 1° agosto. Ciò spinge i partner chiave a rispondere con urgenza, tra cui il Giappone e la Corea del Sud. Mentre Trump ha descritto positivamente i colloqui in corso con l'Unione Europea e la Cina, la sua più ampia strategia tariffaria continua a creare incertezza tra gli investitori e i negoziatori commerciali. Veduta aerea della miniera di rame della striscia di Santa Rita vicino a Silver City, NM // Shutterstock