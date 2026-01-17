Trump intensifica lo stallo della Groenlandia con la minaccia dei dazi contro l'Europa: ecco l'elenco dei paesi colpiti

HQ

È iniziato, ancora una volta, con un post. Sabato, Donald Trump ha dichiarato su Truth Social che gli Stati Uniti avrebbero iniziato a punire alcuni dei loro alleati europei più stretti con nuovi dazi, a meno che non accettassero qualcosa che Danimarca e Groenlandia hanno categoricamente rifiutato per anni: vendere la Groenlandia agli Stati Uniti.

Secondo il piano di Trump, le importazioni da Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito dovrebbero affrontare un dazio aggiuntivo del 10% dal 1° febbraio, salendo al 25% entro giugno. I dazi, ha detto, sarebbero rimasti in vigore fino a quando Washington non avesse raggiunto un accordo per acquistare la vasta isola artica. Per le capitali europee già a disagio per la retorica di Trump, si tratta di un'escalation diretta.

Questo, tra l'altro, coincide con migliaia di persone che si sono radunate sabato in città di Danimarca e Groenlandia per protestare contro la rinnovata spinta di Trump a prendere il controllo della Groenlandia. A Copenaghen, Aarhus, Aalborg, Odense e Nuuk, con manifestanti che sventolavano bandiere groenlandesi e urtavano che l'isola non era in vendita...

Per le esatte parole di Trump (tramite Truth Social):

Abbiamo sovvenzionato la Danimarca, e tutti i paesi dell'Unione Europea, e altri, per molti anni senza applicare loro tariffe o altre forme di compensazione. Ora, dopo secoli, è tempo che la Danimarca restituisca — la pace mondiale è in gioco! Cina e Russia vogliono la Groenlandia, e la Danimarca non può farci nulla.

Attualmente hanno due slitte trainate da cani come protezione, una aggiunta di recente. Solo gli Stati Uniti d'America, sotto il PRESIDENTE DONALD J. TRUMP, possono giocare in questo gioco, e con molto successo! Nessuno toccherà questo sacro pezzo di terra, soprattutto perché è in gioco la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, e del mondo intero.

Oltre a tutto il resto, Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia hanno viaggiato in Groenlandia, per scopi sconosciuti. Questa è una situazione molto pericolosa per la Sicurezza, la Protezione e la Sopravvivenza del nostro Pianeta. Questi Paesi, che stanno giocando questo gioco molto pericoloso, hanno messo in gioco un livello di rischio che non è sostenibile né sostenibile.

Pertanto, è imperativo che, per proteggere la Pace e la Sicurezza Globale, vengano adottate misure forti affinché questa situazione potenzialmente pericolosa finisca rapidamente e senza domande. A partire dal 1° febbraio 2026, tutti i Paesi sopra menzionati (Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia) saranno soggetto a una tariffa del 10% su qualsiasi merci inviate negli Stati Uniti d'America.

Il 1° giugno 2026, la tariffa sarà aumentata al 25%. Questa tariffa sarà dovuta fino a quando non si raggiungerà un accordo per l'acquisto completo e totale della Groenlandia. Gli Stati Uniti cercano di realizzare questa transazione da oltre 150 anni. Molti Presidenti ci hanno provato, e a ragione, ma la Danimarca ha sempre rifiutato.

Ora, a causa della Cupola d'Oro e dei sistemi d'arma moderni, sia offensivi che difensivi, la necessità di ACQUISIRE è particolarmente importante. Centinaia di miliardi di dollari sono attualmente spesi in programmi di sicurezza legati alla "Cupola", anche per la possibile protezione del Canada, e questo sistema molto brillante, ma altamente complesso, può funzionare al massimo potenziale ed efficienza, solo grazie agli angoli, ai limiti e ai limiti, se questa terra vi sarà inclusa.

Gli Stati Uniti d'America sono immediatamente aperti a negoziare con la Danimarca e/o con uno qualsiasi di questi Paesi che hanno messo così tanto a rischio, nonostante tutto ciò che abbiamo fatto per loro, inclusa la massima protezione, per tanti decenni. Grazie per la tua attenzione su questa questione!