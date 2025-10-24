Trump interrompe i negoziati commerciali con il Canada dopo la controversa pubblicità con Ronald Reagan

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha appena annunciato la fine di tutte le discussioni commerciali con il Canada dopo che una pubblicità provocatoria dall'Ontario ha evidenziato l'opposizione dell'ex presidente Reagan ai dazi. L'annuncio, che ha attirato l'attenzione a Washington, avrebbe utilizzato osservazioni selettive di Reagan che criticavano le barriere commerciali. Il Canada aveva precedentemente risposto alle tariffe degli Stati Uniti su acciaio, alluminio e veicoli con misure di ritorsione. Entrambe le nazioni stavano negoziando potenziali accordi per settori chiave, ma le tensioni si sono intensificate dopo che l'annuncio è emerso. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nel post qui sotto o al seguente link. Go!