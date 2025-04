Trump mette sul tavolo i costi delle truppe nei negoziati commerciali con l'Asia

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il presidente Trump sta ancora una volta offuscando i confini tra difesa e commercio, segnalando che il costo del mantenimento delle truppe statunitensi in Giappone e Corea del Sud potrebbe diventare una merce di scambio nella sua spinta per nuovi accordi tariffari.

Nonostante l'insistenza di Tokyo e Seoul nel separare le questioni di sicurezza dai negoziati economici, Trump sembra intenzionato a un approccio più transazionale, collegando i contributi finanziari per la presenza militare con i risultati della politica commerciale.

Questa mossa ha turbato entrambi gli alleati, che ospitano un totale di 78.500 soldati americani e li vedono come un deterrente contro minacce regionali come la Cina e la Corea del Nord, con la Corea del Sud attualmente in una transizione politica e il Giappone in un accordo che scadrà nel 2027.

I funzionari di entrambi i paesi sembrano diffidare delle tattiche di pressione, che molti analisti descrivono come parte della più ampia visione di Trump di ricalibrare le alleanze a favore degli interessi americani. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.