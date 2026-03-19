Trump minaccia di "far saltare in aria massiccia" il giacimento di gas di South Pars "con un potere che l'Iran non ha mai visto"

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Donald Trump ha minacciato di "far saltare in aria di massa" il giacimento di gas di South Pars in Iran se Teheran continuerà a colpire impianti energetici in Qatar, segnando una netta escalation della retorica mentre le tensioni si diffondono in tutto il Medio Oriente.

L'avvertimento segue attacchi israeliani al giacimento di gas condiviso tra Iran e Qatar, che hanno scatenato attacchi di rappresaglia da parte di Teheran contro infrastrutture energetiche regionali, inclusi impianti di gas naturale liquefatto. Gli sviluppi hanno intensificato i timori per interruzioni dell'approvvigionamento globale, facendo salire ulteriormente i prezzi del petrolio e del gas.

Campo South Pars // Shutterstock

"Se Teheran scegliesse di vendicarsi, gli Stati Uniti... farà esplodere massiccia l'intero Gas Field di South Pars con una forza e un potere che l'Iran non ha mai visto," ha detto Trump (tramite The Guardian), sottolineando la disponibilità di Washington a intervenire direttamente.

Il giacimento di gas di South Pars è la parte iraniana del più grande serbatoio di gas naturale al mondo, situato nel Golfo Persico. Si tratta di un immenso giacimento offshore di condensati di gas che l'Iran condivide con il Qatar, che detiene la porzione più ampia nota come North Dome o North Field.