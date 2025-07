Trump minaccia di imporre dazi del 30% sulle importazioni dall'Unione Europea e dal Messico

HQ

Le ultime notizie su Stati Uniti, Unione Europea e Messico . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riacceso le tensioni commerciali globali minacciando tariffe significativamente più elevate sulle merci provenienti dall'Unione Europea e dal Messico, che inizieranno all'inizio di agosto.

"Abbiamo avuto anni per discutere le nostre relazioni commerciali con l'Unione Europea e abbiamo concluso che dobbiamo allontanarci da questi deficit commerciali a lungo termine, ampi e persistenti, generati dalle vostre politiche tariffarie e non tariffarie e dalle barriere commerciali".

"Il Messico mi ha aiutato a mettere in sicurezza il confine, MA, quello che il Messico ha fatto, non è abbastanza. Il Messico non ha ancora fermato i cartelli che stanno cercando di trasformare tutto il Nord America in un parco giochi per il narcotraffico. Ovviamente, non posso permettere che ciò accada!", ha scritto Trump.

La mossa segna un ritorno a una posizione commerciale conflittuale, con i principali partner statunitensi che reagiscono rapidamente, denunciando la proposta. I funzionari di entrambe le parti hanno espresso la volontà di continuare a parlare, ma la pressione sta aumentando con l'avvicinarsi della scadenza di agosto.