Trump minaccia il carcere per un giornalista per la fuga di notizie sul salvataggio dell'Iran

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Trump ha minacciato di incarcerare un giornalista che ha riportato il salvataggio di un aviatore statunitense in Iran, una netta escalation nella retorica della sua amministrazione contro la stampa.

Parlando alla Casa Bianca, il presidente ha detto che avrebbe chiesto al giornalista di rivelare la fonte, avvertendo che il mancato rispetto potrebbe portare alla detenzione per motivi di sicurezza nazionale. Sostenne che la fuga di notizie rischiava di compromettere un'operazione in corso per recuperare un secondo aviere, che fu poi salvato con successo.

I commenti arrivano in un contesto di crescente frustrazione all'interno dell'amministrazione per la copertura mediatica del conflitto che coinvolge Stati Uniti, Iran e Israele, che Trump e i suoi alleati hanno definito troppo negativo.

Rimane incerto a quale media o giornalista si riferisse Trump, anche se diverse organizzazioni hanno riportato il salvataggio in breve tempo.

Le dichiarazioni probabilmente aumenteranno le preoccupazioni sulla libertà di stampa, poiché le tutele legali negli Stati Uniti hanno storicamente limitato la capacità del governo di obbligare i giornalisti a divulgare le fonti.