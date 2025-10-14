Trump minaccia la Spagna con nuovi dazi poche ore dopo la tesa stretta di mano con Sánchez

HQ

In netto contrasto con la sua stretta di mano "amichevole" con il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez di poche ore fa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivolto ancora una volta la sua attenzione alla Spagna, questa volta con un avvertimento.



Potresti essere interessato: ecco il momento di tensione che Trump e Sánchez si stringono la mano.



Parlando a Washington durante un incontro bilaterale con il presidente argentino Javier Milei, Trump ha minacciato di imporre nuove tariffe alla Spagna per aver rifiutato di raggiungere l'obiettivo di spesa per la difesa del 5% recentemente stabilito dalla NATO.

"Sono molto deluso dalla Spagna. Sono l'unico paese che non ha aumentato la loro adesione alla NATO al 5%", ha detto, aggiungendo che stava "pensando di punirli commercialmente" e "forse" sarebbe andato avanti con tali misure.

I commenti di Trump arrivano mentre il ministro dell'Economia spagnolo si reca a Washington per partecipare agli eventi legati alle riunioni autunnali del FMI e della Banca Mondiale. La tempistica aggiunge tensione diplomatica a quella che doveva essere una missione economica incentrata sulla stabilità e la crescita.

Durante l'ultimo vertice della NATO, Sánchez è stato l'unico leader europeo a respingere il nuovo obiettivo del 5% del PIL sostenuto da Trump, riaffermando invece l'impegno della Spagna ad aumentare la spesa per la difesa solo al 2,1%.

Secondo il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, questa cifra sarebbe sufficiente per soddisfare gli obiettivi di capacità militare della NATO, e il segretario generale Mark Rutte aveva concesso alla Spagna "flessibilità" sulla questione.

Trump, tuttavia, ha chiarito che vede la decisione come "molto ingiusta" nei confronti dell'alleanza. "La Spagna ottiene protezione, e loro lo sanno. Anche se non vuoi proteggerli, lo stai facendo comunque a causa della loro posizione", ha detto.