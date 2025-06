Trump minaccia la Spagna di un doppio costo commerciale rispetto alla disputa sulla spesa della NATO

HQ

Le ultime notizie su Stati Uniti e Spagna . Al vertice della NATO all'Aia, il presidente Donald Trump ha avvertito che la Spagna dovrà affrontare condizioni commerciali più dure nei futuri negoziati a seguito del suo rifiuto di raggiungere gli obiettivi di maggiore spesa per la difesa dell'alleanza.

"Stiamo negoziando con la Spagna un accordo commerciale. Gliela faremo pagare il doppio", ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (potete controllare l'intero suo intervento su questa questione nel video qui sotto).

Tuttavia, in quanto parte dell'Unione Europea, la Spagna non si impegna in negoziati commerciali diretti con gli Stati Uniti. Al contrario, la Commissione europea rappresenta gli interessi di tutti i 27 paesi membri in tali discussioni.

Mentre altri membri hanno sostenuto il nuovo obiettivo, la Spagna ha sostenuto di poter far fronte ai propri obblighi con investimenti inferiori. Trump ha criticato la posizione della Spagna e ha promesso ritorsioni economiche, anche se gli accordi commerciali con i membri dell'UE sono gestiti collettivamente.