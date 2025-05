Trump minaccia nuovi dazi sull'UE e sugli iPhone importati Trump annuncia una tariffa del 50% sulle merci dell'UE e una tassa del 25% sugli smartphone di fabbricazione estera.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti e l'Unione Europea . Trump ha annunciato venerdì minacce tariffarie rivolte sia all'UE che ai giganti della tecnologia come Apple, proponendo un dazio del 50% sulle importazioni dell'UE e un dazio del 25% sugli smartphone prodotti al di fuori degli Stati Uniti. La mossa ha scosso i mercati finanziari, facendo scendere le azioni e facendo salire i prezzi dell'oro. Mentre la Casa Bianca sostiene che i negoziati commerciali con l'Unione europea sono in fase di stallo, l'Unione europea insiste sul fatto che i negoziati devono essere fondati sul rispetto reciproco. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Donald Trump // Shutterstock