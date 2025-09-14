Trump minaccia sanzioni alla Russia se la NATO porrà fine alle importazioni di petrolio russo
"Comunque, sono pronto ad 'andare' quando lo sarai tu. Dì solo quando?"
Solo pochi giorni fa, la violazione dei droni russi di Polonia e Romania faceva notizia. Ora, Donald Trump ha avvertito le nazioni della NATO che è pronto a imporre sanzioni radicali alla Russia se i paesi alleati smetteranno collettivamente di acquistare petrolio russo. Il presidente ha inquadrato la mossa come un passo necessario per rafforzare il potere negoziale contro la Russia e ha criticato i continui acquisti come "indebolimento" della posizione dell'alleanza. La sua dichiarazione arriva in mezzo alle crescenti tensioni dopo che i droni russi hanno recentemente attraversato lo spazio aereo della NATO, spingendo i funzionari a riaffermare la loro vigilanza. Trump ha anche proposto di aumentare i dazi sulla Cina, sostenendo che la pressione economica coordinata potrebbe accelerare la fine del conflitto in Ucraina. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!