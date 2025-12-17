Trump minaccia sanzioni contro le aziende tecnologiche europee

HQ

L'amministrazione Trump ha avvertito le aziende europee che potrebbero affrontare sanzioni economiche, aumentando le tensioni sulla regolamentazione tecnologica e sul commercio mentre i rapporti tra Washington, Londra e Bruxelles si fanno sempre più tesi.

Nel frattempo, a Londra

Downing Street insiste che un accordo di prosperità tecnologica di 40 miliardi di dollari, ritardato a lungo, tra Stati Uniti e Regno Unito, non è morto.

L'ufficio del Primo Ministro Keir Starmer ha dichiarato che la Gran Bretagna rimane in "conversazioni attive" con i suoi omologhi statunitensi per rilanciare l'accordo, che mira a rafforzare la cooperazione tra i settori tecnologici dei due paesi. I colloqui sono stati sospesi dopo che Washington ha accusato il Regno Unito di non aver ridotto le barriere commerciali, inclusa la tassa sui servizi digitali per le aziende tecnologiche statunitensi.

Cause "discriminatorie", tasse e multe

Allo stesso tempo, la Casa Bianca ha adottato un tono più duro con l'Unione Europea. Il Rappresentante Commerciale degli Stati Uniti ha avvertito che le aziende tecnologiche europee potrebbero affrontare commissioni o restrizioni se l'UE non annulla quelle che definisce cause legali "discriminatorie", tasse e multe rivolte alle aziende americane.

I funzionari dell'UE hanno reagito, affermando che le loro regole si applicano allo stesso modo a tutte le imprese. La disputa segue una recente multa di 140 milioni di euro contro la piattaforma X di Elon Musk ai sensi del Digital Services Act dell'UE, mettendo in evidenza l'accentuazione delle tensioni transatlantiche su come dovrebbero essere regolamentate le grandi aziende tecnologiche.