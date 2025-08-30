Trump è morto? Internet perde la testa

HQ

Internet ha un talento per precipitare nel caos al più piccolo accenno di mistero, e questa settimana ha messo gli occhi su un'affermazione: che il 47° presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, è morto.

Non lo è. Ma questo non ha fermato la frenesia. La voce è persino salita in cima alle ricerche di tendenza di Google, come puoi vedere di seguito.

Tendenze di Google // Gamereactor

Ora... Spieghiamo cosa c'è dietro queste voci.

Trump è stato lontano dagli occhi del pubblico per alcuni giorni e, nel mondo iper-online del 2025, è tutto ciò che serve. Aggiungete alcune foto che mostrano un livido sulla sua mano, una bandiera della Casa Bianca a mezz'asta e un'osservazione stranamente formulata dal vicepresidente JD Vance, e improvvisamente Twitter (o meglio, X) si convince che il presidente abbia raggiunto la sua fine.

La verità è più banale. La bandiera viene abbassata per onorare le vittime della sparatoria nella scuola di Minneapolis. Il livido, che non è certo una novità per Trump, è spiegato dalla Casa Bianca come l'inevitabile risultato di implacabili strette di mano. E i fine settimana senza doveri presidenziali ufficiali sono del tutto normali, anche se alcuni angoli di Internet li trattano come un blackout.

Il vero acceleratore qui sembra essere un'intervista con il vicepresidente JD Vance. Alla domanda se sarebbe stato pronto a subentrare se fosse successo il peggio, ha detto di sì, e ha anche aggiunto che nulla avrebbe potuto prepararlo meglio del suo periodo come vicepresidente. Non è stata esattamente una risposta scioccante, ogni vicepresidente deve essere pronto, ma la frase era abbastanza strana da alimentare la speculazione.

Questa non è la prima volta che la salute di Trump viene messa sotto il microscopio. A 79 anni, ogni segno, zoppia o pausa viene esaminato. L'anno scorso la Casa Bianca ha rivelato che soffre di insufficienza venosa cronica, una condizione comune che può causare gonfiore e lividi. I medici hanno insistito sul fatto che non c'erano segni di insufficienza cardiaca o malattia sistemica.

Eppure, le immagini delle mani scolorite e delle caviglie gonfie vengono condivise, ricondivise e sezionate come segnali provenienti da un altro mondo. Quando questa settimana sono comparsi nuovi lividi, uno sulla mano sinistra e l'altro ancora visibile sulla destra, i social media hanno fatto quello che fanno sempre: hanno avuto la peggiore conclusione possibile.

Trump è stato molto vivo su Truth Social, pubblicando post per tutto il fine settimana. Ha anche incontrato le famiglie di Abbey Gate all'inizio di questa settimana, con foto e video per dimostrarlo.

Eppure niente di tutto ciò sembra avere importanza. Questo è il ciclo: assenza, immagine, commento, panico. La voce diventa virale, le ricerche aumentano, Google Trends mostra "Trump morto" come la query principale della giornata, e poi i fatti si mettono al passo.

Un presidente che prospera grazie alla visibilità costante, un'età che tiene in gioco le preoccupazioni per la salute, un vicepresidente che parla nei titoli dei giornali e un internet dipendente dalla cospirazione. Metti tutto insieme, e un lungo weekend senza apparenze è sufficiente per convincere migliaia di persone che stanno vivendo la storia.

Per ora, la storia è molto meno drammatica. Trump è vivo, si sta preparando per il suo prossimo round di impegni pubblici e continua a postare nel suo stile inconfondibile.