Trump "non è preoccupato" mentre la Cina conduce esercitazioni con fuoco reale vicino a Taiwan

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di "non essere preoccupato" per le esercitazioni militari a fuoco reale della Cina che circondano Taiwan, nonostante 27 missili siano stati lanciati nelle acque vicine e decine di aerei da guerra, navi e navi della guardia costiera partecipanti. Trump ha sottolineato il suo forte rapporto con il leader cinese Xi Jinping, osservando che Xi non lo aveva informato delle esercitazioni.

Le esercitazioni, denominate "Justice Mission 2025" da Pechino, includevano lanci di missili più vicini all'isola principale di Taiwan rispetto alle esercitazioni precedenti, con alcuni che entrarono nella zona contigua di Taiwan. I funzionari cinesi descrissero le operazioni come simulazioni di blocco portuale, attacchi sottomarini e marittimi, e una prova di coordinamento mare-aria.

Taiwan condannò le esercitazioni, con il presidente Lai Ching-te che le definì irresponsabili e affermò che l'isola avrebbe difeso la propria sovranità. Il ministro della Difesa Wellington Koo ha aggiunto che le esercitazioni miravano a indebolire l'esercito di Taiwan e a creare divisioni interne. Possono anche essere viste come un avvertimento al Giappone dopo che i funzionari giapponesi hanno espresso la disponibilità a intervenire se la Cina avesse attaccato Taiwan.

Le esercitazioni seguono la recente approvazione da parte degli Stati Uniti di una vendita di armi da 11 miliardi di dollari a Taiwan e segnano la sesta grande esercitazione cinese che prende di mira l'isola dal 2022, riflettendo la doppia strategia di Pechino di incentivo e intimidazione verso Taipei.