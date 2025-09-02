Trump offre 5.000 dollari agli abitanti di Gaza che lasciano la Striscia

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Secondo il Washington Post, l'amministrazione Trump starebbe esplorando un piano audace per rimodellare Gaza dopo anni di conflitto, offrendo ai residenti incentivi finanziari per trasferirsi altrove (5.000 dollari per andarsene "volontariamente").

La proposta prevede una serie di città futuristiche guidate dall'intelligenza artificiale che risorgono dalle macerie, complete di resort di lusso, parchi e strutture high-tech. I finanziamenti proverrebbero da investimenti privati e internazionali, con la sicurezza locale gradualmente affidata a poliziotti addestrati.

Mentre i sostenitori lo inquadrano come un'opportunità per un rapido sviluppo e la creazione di posti di lavoro, i critici avvertono che potrebbe infiammare le tensioni con le potenze regionali e sfollare milioni di persone dalle loro case. Mentre i colloqui continuano, il piano rimane sotto esame per le sue implicazioni umanitarie e politiche.