Trump offre all'Iran l'ultima finestra per l'accordo nucleare

Le ultime notizie su Israele e Iran . Donald Trump ha offerto all'Iran l'opportunità di negoziare un accordo volto a fermare il suo programma nucleare, indicando che avrebbe rinviato la sua decisione finale in merito all'azione militare di ben due settimane.

"Sulla base del fatto che c'è una sostanziale possibilità di negoziati che potrebbero o meno aver luogo con l'Iran nel prossimo futuro, prenderò la mia decisione se andare o meno entro le prossime due settimane", ha detto il segretario stampa della Casa Bianca Karoline Leavitt.

In una giornata di riunioni tese alla Casa Bianca, il suo team ha indicato che una decisione potrebbe arrivare entro due settimane. Mentre le forze degli Stati Uniti rimangono in allerta e i piani sono pronti, Donald Trump ha suggerito che c'è ancora spazio per la diplomazia.