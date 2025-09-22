Trump onora Kirk in un memoriale affollato in Arizona

HQ

In un affollato memoriale in Arizona domenica, Donald Trump ha onorato il defunto attivista conservatore Charlie Kirk mentre sfruttava l'occasione per rinnovare gli attacchi ai suoi avversari politici. La cerimonia, tenutasi in uno stadio pieno di sostenitori in rosso, bianco e blu, ha mescolato tributi con l'energia della campagna elettorale mentre Trump ha definito Kirk un martire e ha promesso di continuare la sua missione. Mentre la famiglia e gli alleati hanno elogiato la fede e l'attivismo di Kirk, Trump ha assunto un tono combattivo, incolpando i rivali ideologici per la sua morte. Il servizio ha attirato alti funzionari dell'amministrazione e ha presentato osservazioni emotive da parte della vedova di Kirk, che ora ha rilevato la sua organizzazione giovanile. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!