Trump ordina una libera uscita degli Stati Uniti dalle istituzioni globali

Donald Trump ha ordinato agli Stati Uniti di ritirarsi dal principale trattato climatico mondiale e da decine di organizzazioni internazionali, segnando uno dei più drammatici ritiri della partecipazione statunitense alle istituzioni globali degli ultimi decenni.

In un memorandum presidenziale emesso mercoledì sera, Trump ha ordinato agli Stati Uniti di uscire dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici insieme ad altri 65 organismi multilaterali legati alla scienza climatica, allo sviluppo, ai diritti umani e alla promozione della democrazia. La Casa Bianca ha inquadrato la decisione come una misura di taglio dei costi in linea con l'agenda "America First" di Trump.

Una persona che tiene un cartello durante uno sciopero climatico a Washington D.C // Shutterstock

La decisione formalizza il ritiro di Washington dall'architettura che sostiene la cooperazione climatica globale e segue la precedente decisione di Trump di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima. Le organizzazioni interessate includono l'IPCC, il Fondo ONU per la Popolazione e agenzie di conservazione e sviluppo che dipendono fortemente dai finanziamenti e dal sostegno diplomatico statunitense.

L'annuncio ha suscitato dure critiche da parte di leader europei, scienziati del clima ed ex funzionari statunitensi, che hanno avvertito che il ritiro indebolisce gli sforzi globali per affrontare l'aumento delle temperature e trasferisce un'influenza strategica alla Cina. "Questo mina decenni di diplomazia e fiducia globale", ha detto un ex alto negoziatore statunitense per il clima.

Nonostante la portata del ritiro, l'impatto pratico potrebbe svilupparsi gradualmente, a seconda che Washington blocchi i bilanci o semplicemente si disimpegni. Con il pianeta che sta vivendo gli anni più caldi mai registrati, i critici sostengono che la decisione lasci la più grande economia mondiale sempre più isolata in un momento di crescente rischio climatico.