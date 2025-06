Trump parteciperà a un briefing di emergenza sulla sicurezza dopo gli attacchi israeliani contro l'Iran

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Trump parteciperà a un briefing sulla sicurezza venerdì mattina, a seguito degli attacchi aerei israeliani sulle infrastrutture militari e nucleari iraniane. L'incontro si terrà alle 11:00 (1500 GMT) di venerdì, ha detto la Casa Bianca.

L'amministrazione degli Stati Uniti ha sottolineato di non essere coinvolta nell'operazione, pur riaffermando la sua attenzione alla salvaguardia del personale americano nella regione. Con la diplomazia regionale ora in divenire, anche i colloqui precedentemente pianificati con Teheran sono in discussione.