Trump potrebbe costringere i tifosi di cinque paesi della Coppa del Mondo a pagare un deposito di 15.000 dollari per entrare negli USA
I bond per il visto lanciati alla fine dello scorso anno richiedono un deposito per entrare nel paese.
Gli Stati Uniti stanno valutando di chiedere ai tifosi di cinque paesi africani di pagare una cauzione fino a 15.000 dollari per entrare nel paese e assistere al torneo. Oltre ai visti richiesti per entrare nel paese per il turismo, questi viaggiatori avrebbero dovuto pagare un deposito, che variava tra 5.000 e 15.000 dollari, che sarebbe stato rimborsato al loro ritorno.
Questi Visa Bond sono un programma pilota lanciato alla fine del 2025 dal dipartimento degli Stati Uniti, obbligatorio per i viaggiatori che richiedono determinati visti B1/B2 (quelli richiesti per affari o turismo). Se il visitatore non parte in orario o viola le condizioni del visto, la caparra viene persa.
Il 2 aprile, il programma dei visti si estende a Cambogia, Etiopia, Georgia, Grenada, Lesotho, Mauritius, Mongolia, Mozambico, Nicaragua, Papua Nuova Guinea, Seychelles e Tunisia; La lista completa è lunga.
Come riportato da The Guardian, cinque di questi paesi si sono qualificati per la Coppa del Mondo, co-organizzata da USA, Messico e Canada il prossimo giugno, tutti provenienti dall'Africa: Algeria, Capo Verde, Costa d'Avorio, Senegal e Tunisia. Questo significa che i tifosi che vogliono viaggiare negli Stati Uniti per seguire la propria nazionale dovrebbero pagare un deposito enorme che, sebbene rimborsabile, potrebbe essere proibitivo per la maggior parte dei tifosi.