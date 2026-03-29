Trump potrebbe costringere i tifosi di cinque paesi della Coppa del Mondo a pagare un deposito di 15.000 dollari per entrare negli USA

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Gli Stati Uniti stanno valutando di chiedere ai tifosi di cinque paesi africani di pagare una cauzione fino a 15.000 dollari per entrare nel paese e assistere al torneo. Oltre ai visti richiesti per entrare nel paese per il turismo, questi viaggiatori avrebbero dovuto pagare un deposito, che variava tra 5.000 e 15.000 dollari, che sarebbe stato rimborsato al loro ritorno.

Questi Visa Bond sono un programma pilota lanciato alla fine del 2025 dal dipartimento degli Stati Uniti, obbligatorio per i viaggiatori che richiedono determinati visti B1/B2 (quelli richiesti per affari o turismo). Se il visitatore non parte in orario o viola le condizioni del visto, la caparra viene persa.

Il 2 aprile, il programma dei visti si estende a Cambogia, Etiopia, Georgia, Grenada, Lesotho, Mauritius, Mongolia, Mozambico, Nicaragua, Papua Nuova Guinea, Seychelles e Tunisia; La lista completa è lunga.

Come riportato da The Guardian, cinque di questi paesi si sono qualificati per la Coppa del Mondo, co-organizzata da USA, Messico e Canada il prossimo giugno, tutti provenienti dall'Africa: Algeria, Capo Verde, Costa d'Avorio, Senegal e Tunisia. Questo significa che i tifosi che vogliono viaggiare negli Stati Uniti per seguire la propria nazionale dovrebbero pagare un deposito enorme che, sebbene rimborsabile, potrebbe essere proibitivo per la maggior parte dei tifosi.