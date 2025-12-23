Trump presenta corazzate "classe Trump" nel tentativo di espandere la potenza navale come parte della "Golden Fleet"

HQ

Lunedì, il presidente Donald Trump ha annunciato l'intenzione di costruire una nuova classe di corazzate chiamata "classe Trump", affermando che le navi sarebbero state più grandi, veloci e molto più potenti di qualsiasi nave da guerra precedentemente gestita dagli Stati Uniti.

Corazzate "classe Trump"

Parlando a Palm Beach, Florida, Trump ha detto che il programma sarebbe iniziato con due corazzate come parte di una "Golden Fleet" ampliata, con l'obiettivo a lungo termine di costruire tra 20 e 25 navi per rafforzare la potenza navale statunitense.

Il Segretario della Marina degli Stati Uniti John Phelan ha dichiarato che il progetto avrebbe portato a una maggiore potenza di fuoco navale e tonnellaggio in costruzione che in qualsiasi altro momento della storia. Ha aggiunto che parti delle navi sarebbero state prodotte in tutti e 50 gli stati, presentando l'iniziativa come una spinta sia militare che industriale.

Come parte della "Flotta d'Oro"

Secondo Phelan, le corazzate avrebbero trasportato i cannoni più grandi mai montati sulle navi da guerra statunitensi e sarebbero state equipaggiate con missili da crociera armati nucleari e lanciati da mare. Si prevede che la prima nave venga battezzata USS Defiant.

Trump ha anche affermato che il piano della Golden Fleet include l'espansione di altre risorse navali, come una nuova classe di fregate più piccole e agili, mentre l'amministrazione cerca di rafforzare il dominio americano in mare. Per maggiori informazioni, puoi guardare il video qui sotto.