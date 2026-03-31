Trump progetta un bunker "enorme" sotto la sala da ballo della Casa Bianca

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Donald Trump ha rivelato piani per un "massiccio" complesso militare sotterraneo sotto una nuova sala da ballo alla Casa Bianca, descrivendolo come una struttura sicura e resistente ai droni.

Il progetto, parte di una Ala Est ridisegnata, includerà quella che Trump ha definito una struttura simile a un bunker con "vetri antiproiettile di alta qualità" e protezione contro minacce aeree. I lavori di costruzione sono già in corso e, secondo il presidente, procedono in anticipo rispetto ai tempi.

Inizialmente con un budget di 200 milioni di dollari, il progetto della sala da ballo è ora raddoppiato fino a 400 milioni, con Trump e donatori privati che finanziano lo sviluppo. Si prevede che la nuova sede ospiti ospiti arrivi fino a 1.000 ospiti, molto più della capacità attuale della East Room.

Trump ha detto che l'espansione affronta le limitazioni di spazio di lunga data per eventi ufficiali e dignitari in visita. Tuttavia, la portata e il design del progetto hanno suscitato critiche, con gli oppositori che sostengono che potrebbe alterare il carattere storico della Casa Bianca.

Nonostante la controversia, l'amministrazione si aspetta che il progetto venga completato prima della fine del mandato di Trump.