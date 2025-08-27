Trump propone la pena di morte per gli omicidi a Washington D.C.

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che la sua amministrazione chiederà la pena di morte per chiunque commetta un omicidio a Washington, presentandola come una mossa decisiva per affrontare il crimine in città.

"Chiunque uccida qualcosa nella capitale. Pena di morte. Se qualcuno uccide qualcuno nella capitale, Washington D.C., chiederemo la pena di morte. Non so se siamo ancora pronti per questo in questo paese, ma non abbiamo scelta".

Il piano arriva dopo che le forze federali, tra cui la Guardia Nazionale e le forze dell'ordine, hanno preso il controllo temporaneo della sicurezza della capitale. I funzionari riferiscono che sono già stati effettuati centinaia di arresti e numerose armi illegali sequestrate.

I critici sostengono che la repressione colpisce in modo sproporzionato i migranti privi di documenti, sollevando preoccupazioni sui diritti civili. Nel frattempo, Trump insiste sul fatto che la misura è necessaria, descrivendola come un forte deterrente contro l'escalation di violenza nella capitale.