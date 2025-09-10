Trump reagisce alla violazione della Polonia da parte dei droni russi: "Ci siamo!"

HQ

La violazione della Polonia da parte dei droni russi è la notizia più importante di oggi. Tuttavia, quando abbiamo ricevuto la notizia, l'America stava ancora dormendo. Ora, naturalmente, è sveglio, e Trump ha appena reagito alla situazione. "Cosa c'è nella Russia che viola lo spazio aereo della Polonia con i droni? Ci siamo! ", ha scritto su Truth Social. Naturalmente, non sappiamo esattamente cosa significhi, ma la Casa Bianca ha successivamente confermato che Trump avrebbe parlato con il presidente della Polonia mentre entrambi i governi continuano a monitorare la situazione. Ora, se vuoi dare un'occhiata al suo post, puoi farlo qui sotto o tramite il seguente link. Go!