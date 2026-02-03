Trump riduce i dazi sull'India al 18% (in calo rispetto al 50%)

HQ

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato lunedì un importante accordo commerciale con l'India. L'accordo ridurrà i dazi statunitensi sui prodotti indiani al 18%, in calo rispetto al precedente 50%, in cambio dell'arresto degli acquisti di petrolio russo dall'India e dell'aumento delle importazioni dagli Stati Uniti, inclusi energia, tecnologia, carbone e prodotti agricoli.

Perché sta avvenendo questo accordo? Gli Stati Uniti avevano precedentemente imposto forti dazi sulle importazioni indiane in risposta all'acquisto di petrolio russo da Nuova Delhi, che era visto come una sminuenza alle sanzioni occidentali. Allo stesso tempo, l'India si affida fortemente all'energia importata per soddisfare la domanda interna. Questo accordo mira a ridurre le tensioni e rafforzare i legami economici tra le due più grandi democrazie.

Trump e Modi // Shutterstock

Si prevede che l'accordo commerciale abbia ampi effetti economici. Le aziende indiane quotate negli Stati Uniti hanno subito risalito dopo la notizia, tra cui Infosys, Wipro e HDFC Bank. Gli analisti affermano che i dazi più bassi aiuteranno gli esportatori indiani, alleggeriranno la pressione sulla rupia e amplieranno le opportunità per le imprese statunitensi, specialmente nei settori energetico e tecnologico...

Ecco come Donald Trump l'ha annunciata su Truth Social: