Trump rimanda la scadenza per l'apertura dello stretto di Hormuz dall'Iran di 10 giorni

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Donald Trump ha prorogato la scadenza per la riapertura dello Stretto di Hormuz dall'Iran di 10 giorni, spostandolo al 6 aprile mentre insiste che i negoziati con Teheran stanno "andando molto bene." Questo sospende temporaneamente gli attacchi minacciati alle infrastrutture energetiche iraniane, che facevano parte della crescente campagna di pressione di Washington durante il conflitto in corso.

Trump sostiene che gli Stati Uniti abbiano il vantaggio, suggerendo che il conflitto sia già di fatto deciso, pur avvertendo Teheran di abbandonare le sue ambizioni nucleari. Tuttavia, gli analisti indicano un divario significativo tra le richieste di entrambe le parti, rendendo improbabile un accordo a breve termine poiché le tensioni restano alte nella regione.

"Come da richiesta del Governo iraniano, vi prego che questa dichiarazione serva a rappresentare che sospendo il periodo di distruzione dell'impianto energetico di 10 giorni fino a lunedì 6 aprile 2026, alle 20:00, ora orientale," Trump ha detto su Truth Social.