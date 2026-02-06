Trump scatena una reazione negativa dopo aver condiviso un video che ritrae gli Obama come scimmie: "Incredibilmente razzista"

HQ

Donald Trump ha scatenato un'ondata di reazioni negative dopo aver pubblicato un video su Truth Social che ritrae l'ex presidente Barack Obama e l'ex first lady Michelle Obama come scimmie. Il video, condiviso durante la notte, è rapidamente circolato online e ha suscitato reazioni forti.

Il video (che potete vedere qui sotto) fa parte di un video più lungo che promuove false e ripetutamente smentite accuse di presunta frode nelle elezioni presidenziali del 2020, rivolti specificamente alla società di conteggio delle schede Dominion Voting Systems. Queste accuse sono state ampiamente smentite e sono state centrali in un caso di diffamazione che si è concluso con un accordo di 787,5 milioni di dollari tra Dominion e Fox News nel 2023.

Come si può vedere sopra, alla fine del video (che in totale dura 62 secondi), un breve segmento mostra i volti degli Obama sovrapposti a scimmie che ballano a ritmo musicale, una rappresentazione che molti hanno condannato come "incredibilmente razzista". Entro venerdì mattina, il post aveva accumulato migliaia di like e repost.

L'incidente è avvenuto in mezzo a un'ondata di oltre 60 post pubblicati da Trump in un breve periodo di tre ore, che spaziavano da nuovi attacchi alla legittimità delle elezioni del 2020 a contenuti autopromozionali e gesti simbolici legati alla sua eredità, inclusi suggerimenti per aggiungere la sua immagine al Monte Rushmore...