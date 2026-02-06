Trump scatena una reazione negativa dopo aver condiviso un video che ritrae gli Obama come scimmie: "Incredibilmente razzista"
Il presidente ha scatenato un'ondata di reazioni negative dopo aver pubblicato il video su Truth Social.
Donald Trump ha scatenato un'ondata di reazioni negative dopo aver pubblicato un video su Truth Social che ritrae l'ex presidente Barack Obama e l'ex first lady Michelle Obama come scimmie. Il video, condiviso durante la notte, è rapidamente circolato online e ha suscitato reazioni forti.
Il video (che potete vedere qui sotto) fa parte di un video più lungo che promuove false e ripetutamente smentite accuse di presunta frode nelle elezioni presidenziali del 2020, rivolti specificamente alla società di conteggio delle schede Dominion Voting Systems. Queste accuse sono state ampiamente smentite e sono state centrali in un caso di diffamazione che si è concluso con un accordo di 787,5 milioni di dollari tra Dominion e Fox News nel 2023.
Come si può vedere sopra, alla fine del video (che in totale dura 62 secondi), un breve segmento mostra i volti degli Obama sovrapposti a scimmie che ballano a ritmo musicale, una rappresentazione che molti hanno condannato come "incredibilmente razzista". Entro venerdì mattina, il post aveva accumulato migliaia di like e repost.
L'incidente è avvenuto in mezzo a un'ondata di oltre 60 post pubblicati da Trump in un breve periodo di tre ore, che spaziavano da nuovi attacchi alla legittimità delle elezioni del 2020 a contenuti autopromozionali e gesti simbolici legati alla sua eredità, inclusi suggerimenti per aggiungere la sua immagine al Monte Rushmore...