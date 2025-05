Trump segnala la volontà di partecipare ai colloqui Ucraina-Russia in Turchia Mentre le nazioni europee spingono per un cessate il fuoco, Trump si offre di partecipare all'incontro di Istanbul in mezzo a rinnovati sforzi diplomatici.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso interesse a partecipare a potenziali colloqui di pace tra Ucraina e Russia in Turchia alla fine di questa settimana, in linea con gli sforzi europei per stabilire un cessate il fuoco di 30 giorni. Mentre Kiev attende la risposta formale di Mosca, Trump ha suggerito che potrebbe partecipare all'incontro durante la sua visita programmata in Medio Oriente. Nonostante i bombardamenti in corso, i contatti diplomatici si sono intensificati mentre i leader cercano di capitalizzare su quella che la Turchia definisce una rara finestra per la pace.