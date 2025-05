Trump segnala progressi nei colloqui sul nucleare USA-Iran

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti e l'Iran . Donald Trump ha annunciato giovedì che gli Stati Uniti si stanno avvicinando a un accordo nucleare con l'Iran, descrivendo i colloqui come molto seri e suggerendo che l'Iran ha ampiamente accettato il quadro.

Nonostante i continui disaccordi sull'arricchimento dell'uranio, entrambe le parti esprimono la preferenza per una risoluzione diplomatica in mezzo alle sfide persistenti. Sono previsti ulteriori colloqui per risolvere le controversie in sospeso e prevenire un'escalation militare.