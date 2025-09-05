Trump segnala un maggiore impegno militare degli Stati Uniti nei confronti della Polonia

HQ

Basta guardare la mappa per vedere quanto la guerra tra Russia e Ucraina colpisca la Polonia. Non sorprende quindi che gli Stati Uniti abbiano accolto il presidente polacco alla Casa Bianca questa settimana. La visita, con grande soddisfazione dei polacchi e probabilmente di molti altri paesi europei, segnalò che gli Stati Uniti avrebbero potuto aumentare la presenza delle loro truppe in Polonia, se richiesto. Alla domanda se avesse intenzione di mantenere le forze americane in Polonia, Trump ha risposto: "Ne metteremo di più lì se vogliono". L'incontro includeva anche altre questioni, come un sorvolo militare in onore di un pilota polacco caduto, sottolineando il peso simbolico della visita. Pensa che dovrebbero essere inviate più truppe in Polonia?