Trump segnala un possibile taglio al 145% dei dazi cinesi I colloqui del fine settimana in Svizzera potrebbero allentare le tensioni commerciali di lunga data.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Ora sappiamo che giovedì il presidente Trump ha indicato che i dazi statunitensi sulle merci cinesi, attualmente al 145%, saranno probabilmente ridotti se i prossimi negoziati faranno progressi. Con gli alti funzionari di entrambe le nazioni che si incontreranno in Svizzera, i colloqui segnano un potenziale punto di svolta dopo mesi di dialogo in stallo. Trump ha suggerito che la Cina è ansiosa di raggiungere un accordo, che potrebbe allentare le tensioni commerciali di lunga data. Washington Dc, Stati Uniti, 4 maggio 2025: il presidente Trump torna alla Casa Bianca e parla alla stampa dopo aver trascorso il fine settimana a Mar-a-lago // Shutterstock