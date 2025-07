Trump si reca nell'area alluvionale del Texas, sostiene la gestione della risposta ai disastri da parte del governo

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha visitato venerdì la regione devastata dalle inondazioni della Hill Country, in Texas, definendo la risposta all'emergenza un "lavoro incredibile" nonostante le continue critiche per gli avvertimenti ritardati e i tagli di bilancio.

Trump ha reagito con rabbia quando un giornalista ha notato che alcune famiglie erano frustrate per la tempistica degli avvertimenti: "Penso che tutti abbiano fatto un lavoro incredibile date le circostanze. Non so chi tu sia, ma solo una persona molto malvagia farebbe una domanda del genere".

La visita arriva mentre le squadre di ricerca continuano a cercare i residenti dispersi a seguito di uno dei disastri naturali più mortali del suo secondo mandato. Rimangono interrogativi sulla mancanza di sistemi di allerta precoce e sull'impatto dei tagli alla spesa federale sulla preparazione ai disastri.