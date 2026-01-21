Trump si ritira sulla Groenlandia: niente forza, niente dazi, e ora l'accordo è a portata di mano

HQ

Mercoledì il presidente Donald Trump ha bruscamente ridimensionato settimane di minacce sulla Groenlandia, escludendo sia la forza militare che i dazi punitivi e dichiarando che era stato raggiunto un quadro per un accordo volto a risolvere una disputa che aveva scosso sia la NATO che i mercati finanziari.

Parlando al Forum Economico Mondiale di Davos, Trump ha detto che le trattative con Danimarca, Groenlandia e alleati della NATO si stanno muovendo verso un accordo a lungo termine che garantisca gli interessi occidentali nell'Artico bloccando al contempo l'influenza russa e cinese. "È un accordo di cui tutti sono molto soddisfatti", ha detto Trump ai giornalisti dopo aver incontrato il Segretario Generale della NATO Mark Rutte. "È l'accordo definitivo a lungo termine. È un accordo per sempre."

Trump su Truth Social:

Sulla base di un incontro molto produttivo che ho avuto con il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, abbiamo formato il quadro di un futuro accordo riguardo la Groenlandia e, in effetti, l'intera Regione Artica. Questa soluzione, se concretizzata, sarà una grande soluzione per gli Stati Uniti d'America e per tutte le Nazioni della NATO.

Sulla base di questa comprensione, non imporrò i Tariffi che erano previsti per entrare in vigore il 1° febbraio. Si stanno svolgendo ulteriori discussioni riguardo alla Cupola d'Oro in relazione alla Groenlandia. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili man mano che le discussioni proseguiranno. Il vicepresidente JD Vance, il Segretario di Stato Marco Rubio, l'Inviato Speciale Steve Witkoff e vari altri, se necessario, saranno responsabili delle trattative — Riferiranno direttamente a me. Grazie per la tua attenzione su questa questione!

Il cambiamento segnò un netto cambiamento di tono dopo settimane di retorica aggressiva in cui Trump proposì dazi e suggerì ripetutamente che gli Stati Uniti dovrebbero prendere il controllo del territorio danese. Su Truth Social, ha detto che Washington e la NATO avevano formato un "quadro di un futuro accordo" e ha confermato che i dazi previsti per il 1° febbraio non sarebbero andati avanti. I mercati hanno risposto rapidamente, con le azioni statunitensi che hanno risalito per il sollievo che una confrontazione commerciale fosse stata evitata.

La Danimarca accolse con favore la de-escalation ma sottolineò che la sovranità della Groenlandia rimaneva non negoziabile. Il Ministro degli Esteri Lars Løkke Rasmussen ha affermato che la questione dovrebbe essere gestita tramite la diplomazia piuttosto che i social media, sottolineando il rispetto per l'integrità territoriale del regno e il diritto del popolo groenlandese all'autodeterminazione. Il governo della Groenlandia non ha commentato immediatamente.

Trump ha detto che il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato speciale Steve Witkoff guideranno ulteriori colloqui. Sebbene i funzionari della NATO abbiano confermato che gli alleati artici si sarebbero coordinati strettamente sulla sicurezza, l'episodio ha rafforzato un modello familiare nella presidenza di Trump: minacce diffuse che mettono all'aria alleata e mercati, seguite da ritirate dell'ultimo minuto una volta che la pressione raggiunge il picco...