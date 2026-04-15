Trump si scaglia contro Meloni, dicendo di essere "scioccato" dal leader italiano

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Donald Trump ha criticato Giorgia Meloni, affermando di essere "scioccato" dalle sue azioni in una rottura improvvisa con uno dei suoi alleati europei più stretti.

In un intervento a un giornale italiano, Trump ha accusato Meloni di mancare di coraggio e di non sostenere gli sforzi degli Stati Uniti in Medio Oriente, in particolare riguardo alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Ha anche suggerito che lei non fosse disposta a confrontarsi con le ambizioni nucleari dell'Iran.

La critica segue il rimprovero pubblico di Meloni a Trump per il suo attacco a Papa Leone XIV, che ha definito "inaccettabile." La sua posizione ha segnato un raro punto di divergenza dopo mesi di stretto allineamento con Washington.

I funzionari italiani si riunirono rapidamente a Meloni. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato che il paese rimane impegnato nell'alleanza con gli Stati Uniti, ma ha sottolineato che tali partnership devono basarsi su rispetto reciproco e apertura.

Lo scambio segnala una frattura sempre più profonda tra i due leader in un momento di tensione geopolitica crescente, con la guerra che coinvolge l'Iran e le interruzioni alle forniture energetiche globali che mettono ulteriore pressione sulle relazioni transatlantiche.