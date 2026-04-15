Trump si scaglia contro Meloni, dicendo di essere "scioccato" dal leader italiano
Il presidente degli Stati Uniti si rivolge contro il suo alleato chiave dopo le critiche sul papa e sulla politica iraniana.
Donald Trump ha criticato Giorgia Meloni, affermando di essere "scioccato" dalle sue azioni in una rottura improvvisa con uno dei suoi alleati europei più stretti.
In un intervento a un giornale italiano, Trump ha accusato Meloni di mancare di coraggio e di non sostenere gli sforzi degli Stati Uniti in Medio Oriente, in particolare riguardo alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Ha anche suggerito che lei non fosse disposta a confrontarsi con le ambizioni nucleari dell'Iran.
La critica segue il rimprovero pubblico di Meloni a Trump per il suo attacco a Papa Leone XIV, che ha definito "inaccettabile." La sua posizione ha segnato un raro punto di divergenza dopo mesi di stretto allineamento con Washington.
I funzionari italiani si riunirono rapidamente a Meloni. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato che il paese rimane impegnato nell'alleanza con gli Stati Uniti, ma ha sottolineato che tali partnership devono basarsi su rispetto reciproco e apertura.
Lo scambio segnala una frattura sempre più profonda tra i due leader in un momento di tensione geopolitica crescente, con la guerra che coinvolge l'Iran e le interruzioni alle forniture energetiche globali che mettono ulteriore pressione sulle relazioni transatlantiche.