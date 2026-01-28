Trump si spezza con Vance per la sparatoria a Minneapolis

HQ

Il presidente Donald Trump si è distanciato dalle affermazioni fatte dal suo vicepresidente e dai suoi collaboratori di alto livello secondo cui Alex Pretti, l'infermiere trentasettenne ucciso da un agente della Dogana e della Border Patrol (CBP), sarebbe stato un "assassino". Mentre collaboratori come Stephen Miller e JD Vance hanno descritto Pretti come un tentativo di "uccidere agenti federali", Trump ha detto ai giornalisti martedì che Pretti "non era un assassino, " definendo l'incidente "molto sfortunato."

Il presidente ha riorganizzato la leadership federale delle forze dell'ordine nello stato, richiamando Gregory Bovino, il funzionario della pattuglia di frontiera noto per le sue tattiche aggressive sull'immigrazione, e sostituendolo con Tom Homan, che riporterà direttamente a Trump. Figure chiave dell'amministrazione come Miller, Vance e la segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem, che avevano pubblicamente difeso la sparatoria, ora sono esposte politicamente mentre il presidente cerca di limitare i messaggi più rigidi.

Anche la First Lady Melania Trump è intervenuta pubblicamente, chiedendo "pace" e "unità" a Minneapolis. Apparsa a Fox & Friends, ha esortato i manifestanti ad agire pacificamente e ha sottolineato la collaborazione del marito con le autorità statali per prevenire ulteriori violenze. La sua dichiarazione segna un ruolo pubblico raro nelle questioni nazionali durante il secondo mandato di Trump, a seguito di precedenti interventi come la facilitazione del ritorno dei bambini ucraini dalla Russia...