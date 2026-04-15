Trump sostiene la leggenda di Halo Martin O'Donnell nelle elezioni congressuali di questo autunno

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Nel 2024, abbiamo riportato che l'ex compositore di Bungie, Martin O'Donnell, si candidava al Congresso in Nevada. Non ci è riuscito quella volta e ha perso, ma sta riprovando nelle elezioni di questo autunno, e questa volta ha un sostegno più forte.

Via X, O'Donnell scrive di essere "davvero onorato di avere il sostegno del presidente Donald J. Trump" e aggiunge che questo sostegno è stato cruciale per la sua decisione di candidarsi di nuovo:

"Ho promesso che mi sarei ritirato a meno che il presidente Trump non mi avesse sostenuto, così che i repubblicani potessero evitare di sprecare risorse in una primaria inutile."

Lo stesso Presidente scrive tramite Truth Social che è un "Grande Onore sostenere America First Patriot, Marty O'Donnell, che si candida per rappresentare le incredibili persone del 3° Distretto Congressuale del Nevada," e continua spiegando il suo sostegno come segue:

"Marty O'Donnell è un compositore e imprenditore di livello mondiale che conosce le politiche America First necessarie per creare OTTIMI posti di lavoro, tagliare tasse e regolamenti, promuovere la NESSUNA TASSA SULLE MANCE, avanzare MADE IN THE U.S.A. e sostenere l'età dell'oro della nostra nazione."

Le elezioni di metà mandato si terranno il 3 novembre, e poi vedremo come andranno le cose per O'Donnell, che è forse più conosciuto come compositore (insieme a Michael Salvatori) di tutti i giochi Halo di Bungie, così come di Destiny. Tuttavia, dopo un grande dissenso con lo studio, lasciò l'azienda e da allora si concentrò sulla sua carriera politica.