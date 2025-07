Trump spinge Hamas ad accettare la proposta di cessate il fuoco

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Martedì, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato Hamas ad accettare quella che ha definito un'offerta finale per un cessate il fuoco temporaneo a Gaza, mediato da Egitto e Qatar.

Trump ha annunciato che Israele ha accettato i termini per attuare un cessate il fuoco di 60 giorni, "durante il quale lavoreremo con tutte le parti per porre fine alla guerra". Ha detto che i rappresentanti del Qatar e dell'Egitto consegneranno "questa proposta finale" ad Hamas.

"Spero, per il bene del Medio Oriente, che Hamas accetti questo accordo, perché non migliorerà. NON FARÀ CHE PEGGIORARE. Grazie per l'attenzione su questa questione!", ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre si prepara a incontrare Netanyahu a Washington.